Pomezia: ridotte le rette di mensa, trasporto scolastico e asili nido per i giorni di chiusura scuole - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si ricorda che – come deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 15 marzo in occasione del passaggio della Regione Lazio in ZONA ROSSA – le rette di mensa, trasporto scolastico e asili nido sono state RIDOTTE per i giorni non fruiti a causa dell’emergenza Covid.

La decisione prevede una decurtazione del 65% della retta dovuta da ciascun utente per il mese di marzo, applicata per il periodo di chiusura 15-29 marzo. Gli uffici preposti provvederanno a emettere nei prossimi giorni i nuovi bollettini. Per coloro che hanno versato anticipatamente le rette si procederà a compensazione, ovvero al rimborso, entro il 31 maggio 2021.

“Vogliamo supportare concretamente le famiglie – ha spiegato l’Assessora Miriam Delvecchio – provvedendo a ridurre di una quota proporzionale le rette mensili di refezione, trasporto scolastico e nido comunale per il periodo di chiusura delle scuole, ossia dal 15 al 29 marzo. Gli uffici preposti, che ringraziamo per l’impegno quotidiano, provvederanno a emettere nei prossimi giorni i nuovi bollettini, aggiornati con la decurtazione prevista. Tali riduzioni si applicheranno anche qualora fosse prevista un’ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza”.

Ecco di seguito riepilogate le principali misure attive sul nostro territorio:

TRIBUTI E SERVIZI LOCALI

• PARCHEGGI A PAGAMENTO: strisce blu sospese fino al 6 aprile 2021

• NIDI COMUNALI, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO: verrà scalata in forma automatica la quota per mancato utilizzo del servizio

MERCATI

Consentiti ESCLUSIVAMENTE banchi alimentari, fiori e produttori agricoli

UFFICI COMUNALI

Chiusi al pubblico. Aperti esclusivamente, PREVIO APPUNTAMENTO, per le attività indifferibili

PARCHI PUBBLICI

Aperti al pubblico PREVIO divieto di assembramento e in prossimità della propria abitazione

GIARDINO 0-3 ANNI

Aperto tutti i giorni, inclusa la domenica, presso l’asilo nido Piccole Orme negli orari 8.30-12.30 e 15.00-18.00