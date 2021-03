Ardea, scuola: la Consulta per il superamento dell'handicap segnala alcune criticita' - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La consulta per il superamento dell’ handicap del Comune di Ardea fa presente di aver riscontrato diversi disagi con: 1) la didattica in presenza degli alunni con disabilità e BES, rif nota M. I. 662 DEL 12/03/2021; 2) la didattica in presenza dei soli alunni con disabilità 104 esclusi BES; 3) il non coinvolgimento da parte delle scuole del territorio delle intere classi, gruppi mirati e a rotazione, come cita la nota stessa “una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica’; 4) arbitraria scadenza per la presentazione delle richiesta in presenza.

“Visto lo sforzo e l’attenzione del M. I. per l’effettiva inclusione scolastica ci rammarichiamo rilevando le criticità che il territorio ci segnala – commentano dalla CSH –

Siamo certi che tali nevralgie organizzative saranno superate con la collaborazione di tutti.

La consulta per il superamento dell’ handicap del Comune di Ardea resta a disposizione delle famiglie e delle istituzioni scolastiche per ogni collaborazione si voglia”.