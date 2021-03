Anzio, cantieri aperti sulla litoranea  - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio, in vista della prossima estate, lungo la litoranea Ardeatina, con l’Amministrazione De Angelis procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo belvedere sul mare, con il percorso pedonale e la pista ciclabile, con l’area fitness attrezzata a cielo aperto, l’arredo urbano, l’illuminazione artistica, il parcheggio per i veicoli, le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e con la messa a dimora di essenze floreali. Si tratta di un intervento importante, pari a circa 1 milione e mezzo di euro, che completerà il progetto di restyling integrale del lungomare tra Anzio e Lavinio, diventato il luogo preferito dai cittadini per praticare l’attività sportiva all’aperto e per le salutari camminate con vista sul mare di Anzio.

“Nonostante diverse problematiche, legate alla diffusione del virus, che hanno soltanto rallentato alcuni interventi, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – prosegue il grande lavoro dell’Amministrazione tutta, con la realizzazione di nuove opere pubbliche, con la programmazione di interventi nelle scuole e con l’ammodernamento del territorio. Insieme al completamento della litoranea Ardeatina ed al restyling di Via Paolini, praticamente ultimato, sono aperti i cantieri per la realizzazione della nuova Riviera Mallozzi e per i marciapiedi di Viale Severiano. A breve – conclude il Sindaco De Angelis – , oltre le opere per la riqualificazione dei quartieri e per la manutenzione delle strade comunali, interverremo con la sistemazione provvisoria dell’area parcheggio La Piccola, che sarà oggetto di un importante intervento di ammodernamento in vista del prossimo anno”.