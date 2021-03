Pomezia, disinfestazione contro la processionaria del pino - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Disinfestazione contro la processionaria del pino a Pomezia. Chiusi in via precauzionale i parchi: Giardini Petrucci di piazza Indipendenza e Alda Federici di via Filippo Re

Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura straordinaria in via precauzionale dei parchi: Giardini Petrucci di piazza Indipendenza e Alda Federici di via Filippo Re per effettuare interventi di disinfestazione dei pini. Si avvisa altersì che a seguito di rilevamento di larve di processionaria presso i pini presenti in Largo Columella lato Stadio Comunale, la ditta specializzata preposta provvederà ad un intervento di disinfestazione straordinaria dei pini presenti in data odierna a partire dalle ore 22:00. Si prega di prestare la massima attenzione.