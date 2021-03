Città Metropolitana Roma, Zotta: "Liceo Nomentano vicini alla risoluzione del problema spazi" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A seguito della richiesta che ho inoltrato al Presidente del Municipio III per verificare se vi fossero spazi da poter mettere a disposizione del Liceo “Nomentano” si è svolto un sopralluogo presso la Scuola dell’Infanzia di Via Caprioli che potrebbe essere funzionale alla risoluzione del problema.

Trattandosi di un edificio che risulta costruito quale opera a scomputo e che necessita ancora di collaudo e di immissione in possesso nel patrimonio di Roma Capitale ho già interessato con nota protocollata, l’Assessore al Patrimonio del Comune di Roma Capitale Valentina Vivarelli che si è subito adoperata, per le funzioni di competenza, con gli altri Assessori Capitolini, per avviare il trasferimento delle competenze sull’immobile da Roma Capitale, quindi dal Municipio, alla Città metropolitana di Roma necessario per poter eseguire interventi di adeguamento della struttura e renderla adatta all’uso delle classi liceali del “Nomentano.

Di questo ho riferito, stamane, nella Commissione Scuola della Città metropolitana.

Sono sempre più convinta che occorre un lavoro sinergico tra Enti diversi per poter rispondere a criticità frutto di mancati investimenti in materia di edilizia scolastica.

Come già fatto per altre situazioni analoghe (Pomezia, Fiumicino, Monterotondo, Lucrezio Caro) speriamo di poter dare una risposta concreta anche al Liceo Nomentano”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma e Delegata alle Scuole.