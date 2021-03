Sottovia S.P. Nettunense, Capolei-Volpi: “Presentata un’interrogazione per conoscere i tempi di apertura dell’opera” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sottovia S.P. Nettunense, Capolei-Volpi: “Presentata un’interrogazione per conoscere i tempi di apertura dell’opera”

“Da mesi chiediamo al Sindaco Virginia Raggi, e alle istituzioni preposte, informazioni riguardo lo stato dei lavori del sottovia ferroviario di Casello 45 sulla Strada Provinciale Nettunense. Lo scorso 8 gennaio abbiamo inviato una lettera al Direttore del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture di Città Metropolitana, Giampiero Orsini, ma le nostre sollecitazioni non hanno ancora ricevuto alcuna risposta”, lo dichiarano in una nota congiunta il Consigliere metropolitano Andrea Volpi e Consigliere regionale Fabio Capolei.

“Per questo motivo – si legge – abbiamo presentato un’interrogazione urgente in Consiglio metropolitano rivolta al Sindaco Raggi, e al Consigliere Delegato alla Mobilità e Viabilità Carlo Caldironi, per conoscere i tempi di realizzazione dell’opera. Il continuo ritardo nell’apertura del sottovia – sottolineano – sta provocando da tempo forti disagi ai cittadini del territorio, in particolare ai residenti dei Comuni di Anzio e Nettuno, i quali stufi dell’attuale situazione ci chiedono risposte”, conclude la nota.