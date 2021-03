Di Ruggero Alcanterini

PER OGGI, L’ONU PROCLAMA LA GIORNATA DELLA FELICITA’. LA MIA SENSAZIONE E’ CHE CI SIA PARECCHIO DA FARE, PERCHE’ IL PIANETA ARRIVI A SORRIDERE, POSTO CHE NON BASTEREBBERO LO STATO DI BENESSERE, LA GIOIA E LA PACE DEGLI UMANI, CHE FORSE INDEBITAMENTE LO POPOLANO E LO STRAVOLGONO GIORNO DOPO GIORNO. QUESTA MATTINA, IL CENTRO SPORTIVO NAZIONALE LIBERTAS PRESENTA IN CONFERENZA, CON IL SUO PRESIDENTE, LUIGI MUSACCHIA, IL SUO SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE, SCIEGLIENDO LA “MONETA FAIR PLAY”, CONIATA IN OCCASIONE DELLA EXPO UNIVERSALE DI MILANO E REALIZZATA DA LAURA CRETARA E SANDRO SASSOLI CON MUSEO DEL TEMPO E ZECCA DELLO STATO: VOGLIO RICORDARE CHE LA “LIBERTAS” HA AVUTO UN RUOLO IMPORTANTISSIMO PER LA RINASCITA DELLO SPORT ITALIANO NEGLI ANNI PIU’ DIFFICILI E COMPLICATI, QUANDO IL CONI STESSO ERA COMMISSARIATO. E A PROPOSITO DI CONI, QUESTA SERA, NEL SALONE D’ONORE AFFRESCATO DA LUIGI MONTANARINI E ANGELO CANEVARI, GRANDE ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA PER IL FILM “PIETRO MENNEA, LA FRECCIA DEL SUD”, FIRMATO DA RICKY TOGNAZZI PER RAI FICTION. IO TENGO IN MODO PARTICOLARE A PIETRO E LA SUA STORIA, PER AVERLA VISSUTA IN PRIMA PERSONA CON E PER L’AICS E LA FIDAL: SONO MOLTO CURIOSO E ANCHE UN PO’ PREOCCUPATO PER LA TRASPOSIZIONE “AUTORIALE” DELLA SUA STORIA ESEMPLARE, APPENA A DUE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA. COMUNQUE, SARA UN SUCCESSO, QUINDI, SEMPRE “FORZA PIETRO” !