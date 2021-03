ECO RIFLESSIONI DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini- 20 MARZO 2017 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

GIUSTIZIA PER GABRIELLA E LUIGI, IN NOME DI GEPPETTO, SARA ED ABRAMO – Ieri, ricordando Giuseppe, padre di Gesù, si celebrava convenzionalmente la festa dei papà. Anche io ho vissuto una giornata diversa, nella veste di padre e di nonno, piuttosto che di babbo, come si dovrebbe dire appunto secondo i nostri padri latini e italiani, senza indulgere al vezzoso francesismo. Certo, sentirmi chiamare “babbo”, piuttosto che nonno, dalla mia penultima nipotina, non vi nascondo che lo trovo divertente e che mi fa venire in mente il linguaggio “collodiano”, ottocentesco, il modo con cui Pinocchio, nato dalla fantasia di Carlo Lorenzini, si riferiva appunto al padre-nonno, disperatamente solo e desideroso di genitorialità. Geppetto, falegname come Giuseppe, era arrivato al punto di crearselo un figlio, plasmando una materia inerte come il legno e di animarla, come rappresentazione fantastica e senza tempo del paradosso che affligge coloro che desiderano per tutta la vita di avere prole, anche quando teoricamente, scientificamente e convenzionalmente non se ne potrebbe o dovrebbe più avere. Ieri, ho pensato con commozione e rabbia alla coppia di Casale Monferrato, a Gabriella e Luigi, alla loro bambina, quindi alla loro famiglia comunque spezzata dai pregiudizi e dalla legge “ingiusta”, nella forma e purtroppo nella sostanza, al punto di trasformare il miracolo della raggiunta genitorialità in tragedia. Eppure, la storia biblica di Abramo e Sara, che ebbero il figlio Isacco in tardissima età (lei ormai novantacinquenne, secondo la Genesi) dovrebbe insegnare qualcosa. Ma invece no, viva il pettegolezzo, prevalga la burocrazia, si faccia pure strame di quel prodigio, di quella bambina che sette anni fa aveva trasformato una coppia attempata, ma non stanca, finalmente in una famiglia. Penso che, per tagliare la testa al toro, oltre che sui papà e sulle mamme, sui nonni e gli stessi bambini, di cui ricorrono feste nazionali e internazionali a marzo, maggio, ottobre e novembre, dovremmo concentrarci proprio sulla famiglia e in nome di questa fare una vera grande coinvolgente celebrazione, amplificando l’appuntamento che da oltre venti anni si realizza nel milanese a gennaio, nella considerazione che proprio la famiglia è la vera pietra angolare di un concetto di comunità e fondamentale per la complessa costruzione della collettività, sino alla dimensione di società civile, di stato. Per me, è venuto il tempo di tornare a pensare seriamente al nucleo familiare, come ad un valore essenziale, unico, inestimabile, insostituibile.