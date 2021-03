Città metropolitana di Roma Capitale, nuovi strumenti digitali per innovare il rapporto con la cittadinanza attiva - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Città metropolitana è stata ospite del webinar organizzato dalla Città di Milano per presentare la piattaforma digitale di partecipazione “Milano Partecipa” e dare l’avvio ad una serie di confronti con tutte le altre amministrazioni che hanno realizzato o stanno realizzando delle omologhe piattaforme per promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali ed alla pianificazione territoriale.

D’altro canto è l’evolversi della società che chiede alla PA una maggiore partecipazione nei processi decisionali. Da qui la necessità di rispondere puntando ad un reale strumento di gestione della convergenza tra le volontà individuali e le scelte pubbliche.

Anche la Città metropolitana di Roma, come altre realtà del tessuto amministrativo nazionale, utilizzerà la collaudata piattaforma spagnola Decidim che si collegherà alla piattaforma di co-progettazione che nelle intenzioni di CmRC dovrà costruire spazi di confronto pubblico con gli enti e gli stakeholder del territorio aumentando il livello di partecipazione ai processi decisionali e supportando le iniziative dei comuni metropolitani. La stessa piattaforma dovrà consentire l’apertura ad obiettivi, processi e risultati delle azioni poste in atto per consentire anche alle organizzazioni di cittadinanza attiva un monitoraggio effettivo in itinere.

Proprio per questa sperimentazione è stata attivata una collaborazione con il Dipartimento DICEA dell’Università La Sapienza che sta già sperimentando l’uso di piattaforme collaborative sia ai fini della realizzazione di mappature critiche e partecipative, sia ai fini di un sostegno in futuro di progettualità di sviluppo locale.

La Comunità italiana per l’e-democracy è in continua espansione e la Città metropolitana di Roma fa parte di questa esperienza al fine di innovare il rapporto fra PA e cittadinanza attiva.