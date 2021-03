+BusXRoma. Raggi: “Su strada la nuova fornitura da 30 mezzi per la flotta Atac” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono tutti su strada i 30 nuovi bus “corti” IVECO-Indcar acquistati da Atac per proseguire con il rinnovo della flotta. Oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme al vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha presentato quelli in servizio in zona Portuense dove sono impiegati per migliorare i collegamenti con i quartieri vicini e con la stazione Trastevere.

Sono le ultime vetture corte arrivate nel deposito di Magliana che servono anche i collegamenti con un importante polo ospedaliero come il Bambino Gesù e quartieri come il Trullo e Massimina-Casal Lumbroso. I nuovi bus da 8 metri sostituiscono quelli noleggiati da Atac nel 2019 e sono utilizzati anche su diverse linee nella zona nord della città, come Grottarossa, dove servono l’ospedale Sant’Andrea.

“Questi mezzi sono importantissimi per molte zone della nostra città dove i bus di lunghezza standard non possono operare. Grazie a questa nuova fornitura, curata da un partner storico della Capitale, Romana Diesel, possiamo sostituire i bus presi a noleggio e garantire un miglioramento strutturale su molte linee strategiche”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Era dal 2006 che non si facevano acquisti di vetture ‘corte’ per la flotta Atac. Presto saranno in esercizio anche i 100 bus ibridi acquistati dall’azienda in autofinanziamento e altri 82 mezzi ordinati da Roma Capitale su piattaforma Consip. Così saranno oltre 900 i bus messi su strada da inizio mandato. Risultati concreti e visibili nell’ambito del piano di risanamento e rilancio del servizio di trasporto pubblico locale”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.