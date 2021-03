Ardea, Forza Italia cresce: Gianluca Simone è il nuovo coordinatore giovanile - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Forza Italia cresce ad Ardea. Su proposta del commissario Vincenzo Cari in accordo con il coordinatore regionale Simone Leoni e provinciale Michelangelo Russo, è stato nominato coordinatore per la città Simone Bruno.

“In qualità di commissario di Ardea – dichiara Cari – un ringraziamento caloroso va al coordinatore regionale e provinciale dei Giovani. Oggi è una data importante per Ardea per avere nominato Coordinatore Giovanile Gianluca Simone, ti faccio un grande augurio Simone conosco la tua serietà e sono sicuro che da subito lavorerai con i giovani di Ardea per fare sempre piu’ forte Forza Italia hai una grande opportunità che insieme ricostruiamo un grande partito grazie”.

“A seguito del virtuoso processo di riorganizzazione interna che Forza Italia sta attraversando ad Ardea e dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di dare fiducia a Gianluca Simone nominandolo Coordinatore Comunale di Forza Italia Giovani – aggiungono Simone Leoni e Michelangelo Russo, rispettivamente Coordinatore Regionale del Lazio e Coordinatore Provinciale di Roma di Forza Italia Giovani – Siamo certi che Gianluca, ragazzo in gamba e preparato, sia la persona migliore per riportare la bandiera del Movimento Giovanile ad Ardea e ricostruire un polo aggregativo cittadino per tutti quei giovani Ardeatini che non si riconoscono nel disfattismo della sinistra e dei 5 stelle e che vogliono costruire un futuro migliore per la propria comunità”.