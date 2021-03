Roma, De Vito su commercio: "Ho scritto al ministro Giorgetti chiedendo audizione e parere urgente" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ho inviato una nota al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti – allegando il testo della mozione a mia prima firma e a firma dei capigruppo di opposizione, approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina lo scorso 12 marzo – chiedendo un’audizione e un parere urgente in merito all’applicazione del Decreto Rilancio in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e il conseguente rinnovo delle suddette concessioni fino al 2032”. E’ quanto comunica in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

“E’ necessario comprendere se l’applicazione di questa legge nazionale, emanata dal governo Conte-bis e convertita nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 dall’allora maggioranza M5S, PD, Leu e Italia Viva sia applicabile a macchia di leopardo – con l’imbarazzante conseguenza che alcuni enti locali disapplicano di proprio arbitrio la norma nazionale considerandola illegittima mentre altri, il Comune di Torino ad esempio, hanno rinnovato d’ufficio le concessioni fino al 2032 – o se invece sia necessaria una uniformità di applicazione, come sembrerebbe in base alla costante giurisprudenza amministrativa” conclude il presidente.