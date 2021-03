EDITORIALE DEL DIRETTORE - DI WEBINAR IN WEBINAR, IL FAIR PLAY DA MANZONI A CARDUCCI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ruggero Alcanterini

DI WEBINAR IN WBINAR, IL FAIR PLAY DA MANZONI A CARDUCCI – Per carità non c’è l’intenzione di dare pagelle ad illustri personaggi della nostra cultura, bensì l’opportunità di confrontarsi con i giovani dell’Italia in DAD… Quindi, se domani un manipolo di donne sensibili e competenti irromperanno sul web da Treviso a Caserta, con il Manzoni, per approfondire le variabili rosa dello sport e del fair play, oggi da Roma a Milano, con il Carducci si è arato ancora il terreno fertile dell’immaginario giovanile, per dare motivazioni e risposte a chi è in attesa di un segnale positivo di diversità, rispetto ad una normalità che si è trasformata oggi in emergenza. Quello di Milano è il terzo appuntamento, promosso con i liceali delle varie classi, il coordinamento del prof. Ilario Pensosi e la collaborazione attiva di The Hub, con la prof. Laura Mazza e l’avv. Alberto Polini. La presenza del CNIFP e del suo presidente è valsa a confortare e a confermare dubbi e certezze che i ragazzi hanno bisogno di esprimere ed acquisire. Questa esperienza, che andrà avanti, introduce in termini di novità il concetto di ubiquità, come economia di scala per le risorse umane ed economiche, una modalità nuova del fare, delle sinergie virtuose possibili per un futuro diverso e migliore, quello che forse ci attende.