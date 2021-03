ECO SPORT MEMORABILIA DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 17 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

COME FACCIO A NON PENSARE AD ARTURO, ALL’INEFFABILE MAFFEI, TOLTO DALL’OBLIO DI CUI SI BEAVA ANDANDO A PESCA TUTTI GIORNI CON LA SUA PILOTINA E RIPORTATO A RIVA DA ME ED AUGUSTO FRASCA NEL 1994, QUANDO ERAVAMO INSIEME NELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT E DECIDEMMO PER UN PREMIO CHE FOSSE SIGNIFICATIVO DI NOME (ALTIS) E DI FATTO (ALLA CARRIERA) COINVOLGENDO PERSONAGGI NON SCONTATI, MA STRAORDINARI. COSI’ TROVAMMO IL MODO DI STRAVOLGERGLI LA VITA E DI FARLO ARRIVARE A ROMA L’OTTO DI NOVEMBRE, ALL’HOTEL LOCARNO IN PIAZZA DEL POPOLO, ALLA VIGILIA DEL COMPIMENTO DEI SUOI 85 ANNI. ARTURO SPRIZZAVA SCINTILLE, ERA DI UNA LUCIDITA’ ED AGILITA’ CHE TRADIVA I SUOI TRASCORSI DI TUFFATORE, MARINAIO, PESCATORE, CACCIATORE, PORTIERE DI CALCIO E QUINDI DI SALTATORE IN LUNGO PER DIECI ANNI SULLA SCENA MONDIALE TRA IL 1930 E IL 1940, COMPETITOR E AMICO DI OWENS E SOPRATTUTTO DI LONG. LUI, ADOTTATO DAL MITICO MARCHESE LUIGI RIDOLFI, AVEVA SPODESTATO VIRGILIO TOMMASI, NOSTRO RE DEL LUNGO, NEL 1930, PER TOCCARE L’ACME GIUSTO IL 4 AGOSTO DEL 1936 NELLA STORICA FINALE AI GIOCHI DI BERLINO, DOVE, SULLA PISTA IN CARBONELLA, JESSE STRABILIAVA CON IL SUO 8,13 MENTRE LUI SI “ACCONTENTAVA” DI SALTARE IL PODIO PER UN CENTIMETRO, MA DI AGGIORNARE IL RECORD ITALIANO A QUEL 7,73 CHE AVREBBE RESISTITO PER 32 ANNI, SINO AL 7,91 DI GIUSEPPE GENTILE (17 AGOSTO 1968). ERA STATO CAPITANO DELLA NAZIONALE, CAMPIONE AI GIOCHI D’INGHILTERRA E VICECAMPIONE EUROPEO NEL 1938. CON ARTURO RIMASE UN BEL RAPPORTO E RICORDO CHE IL SUO SOGNO ERA QUELLO DI RECUPERARE UN “CINQUECENTINO”, ANCHE MALCONCIO, PER ANDARE AD ALLENARE IL NIPOTE ALLO STADIO DI VIAREGGIO, PIUTTOSTO CHE AL PORTO PER UNIRSI AI GABBIANI E PERDERSI NELL’ORIZZONTE. ARTURO ERA DI GRANDE TEMPRA, FIGLIO DI UN MAGGIORE DEI BERSAGLIERI E DI UNA EBREA TURCA, NATA A COSTANTINOPOLI E LA SUA STORIA SAREBBE ANDATA AVANTI PER ALTRI DODICI ANNI, FINO ALLA CONCLUSIONE (2006) IN QUEL DI TORRE DEL LAGO PUCCINI, ESATTAMENTE NELLO STESSO GIORNO IN CUI GENTILE GLI AVEVA STRAPPATO IL RECORD SUL CAMPO, IL 17 DI AGOSTO …