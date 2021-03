Ardea, raccolta rifiuti. Il sindaco annuncia: "Subito la raccolta di umido e carta per le utenze domestiche" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riparte la raccolta dei rifiuti ad Ardea, ad annunciarlo tramite la pagina social è il sindaco di Ardea, Mario Savarese, in un post facebook.

“Riparte ora la raccolta dei rifiuti -scrive il primo cittadino – Subito la raccolta di umido e carta per le utenze domestiche. Parte ora anche il riassetto del territorio, ossia la bonifica dei rifiuti accumulati in strada. Invito i cittadini a trattenere presso l’abitazione le altre frazioni differenziate che già da questa notte potranno essere conferite seguendo il solito calendario.

Questa mattina, intanto, il sindaco ha firmato un’ordinanza che diffida la ditta a far riprendere immediatamente il servizio.

Intanto, per quanto riguarda il fronte sindacale, dopo il comunicato del 12 marzo in cui la Fp Cgil annunciava la protesta dei lavoratori ad Ardea per il mancato versamento degli stipendi, è pervenuta allaredazione una nuova comunicazione, del 15 marzo, che evidenzia “criticità” sul rispetto delle previsioni anti-contagio da Covid 19 per la tutela dei lavoratori.

“Si evidenzia infine – scrive la Cgil Funzione Pubblica – che a fronte delle mancanze rappresentate, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione non pregiudica il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro”.