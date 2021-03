Terracina, perde l'orientamento sul monte Leano: intervengono i vigili del fuoco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Poco dopo le 17.30 di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel Comune di Terracina a seguito segnalazioni di un soccorso a persona disorientata sul monte Leano. Poco dopo sul posto, dopo una breve ricognizione è stata individuata la persona in difficoltà. Il personale specialista a bordo del velivolo dei Vigili del Fuoco ha provveduto a sollevare l’uomo, apparentemente in buone condizioni di salute, per poi trasportarlo presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per eventuali accertamenti.