Pomezia, il Comune ha aderito alla Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Pomezia aderisce alla campagna Fiocchetto Lilla promossa da Anci e Never Give Up in occasione della Terza Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. Ieri sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si è accesa di lilla, colore simbolo dell’iniziativa, per la campagna di sensibilizzazione sul tema.

“In Italia sono oltre 2 milioni e mezzo gli adolescenti che soffrono di disturbi alimentari – osserva l’Assessora Miriam Delvecchio – di questi soltanto il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa in media dopo tre anni dalla comparsa dei primi sintomi. Un dato allarmante, che purtroppo ha registrato un sensibile incremento durante la pandemia da Covid. La tempestività nell’individuare e nello gestire le problematiche inerenti il cibo è un fattore fondamentale per affrontare, ma soprattutto per risolvere, tali disturbi”.

“Abbiamo aderito con convinzione alla Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – illuminando uno dei luoghi simbolo della nostra Città: la Torre Civica. Vogliamo sensibilizzare l’intera comunità su un tema così importante affinché sia posta sempre più attenzione e si riescano ad intercettare i disagi dei ragazzi fin dai primi sintomi”.