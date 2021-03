ECO SPORT REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 16 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Come ci aveva insegnato Bruno Zauli e come da sempre auspico, occorre una forte presenza dell’Organizzazione sportiva sul territorio, anche e soprattutto nella sua forma istituzionale. La notizia esemplificativa è che il Presidente Regionale del CONI per il Lazio, Riccardo Viola, domani attiverà il sistema sull’Area Metropolitana di Roma, firmando il Protocollo con la Città Metropolitana di Roma, insomma la vecchia Provincia. Per questo, ha appena nominato fiduciari comunali, tra i quali, per Ardea, Massimiliano Gobbi, collaboratore de L’ECO DEL LITORALE, da me diretto. In quel territorio sbarcò Enea e quindi mi piace anche l’aspetto simbolico di questo nuovo evento. A Viola e Gobbi vanno i miei auguri speciali di buon lavoro e un particolare “In bocca al lupo!” CONI LAZIO, PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA SPORTIVO TERRITORIALE

Giovedì 17 marzo alle ore 13,00 presso la sede della Città Metropolitana di Roma, Palazzo Valentini (Sala Gialla Presidenza) in Via IV Novembre 119/A, il Vice Sindaco Mauro Alessandri e il Presidente del Comitato Regionale CONI Lazio Riccardo Viola firmeranno il Protocollo d’intesa per la creazione di un “Sistema Sportivo Territoriale”.

Il protocollo, approvato con decreto del Vicesindaco metropolitano il 27 febbraio, pone le basi per la promozione di un piano di attività che, attraverso il coinvolgimento di istituzioni locali, scuole, associazioni sportive e culturali dell’area metropolitana, consentirà la diffusione della pratica sportiva e la promozione della conoscenza del territorio.

La famiglia del Coni, Comitato olimpico nazionale italiano, si allarga. Massimiliano Gobbi è stato nominato dal presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, nuovo fiduciario Coni per il Comune di Ardea. “Cercherò di assolvere con impegno e dedizione il compito di fiduciario Coni per il Comune di Ardea. Avrò il compito di rappresentare il Coni per assicurare i rapporti con le associazioni sportive e collaborare con l’amministrazione comunale per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni”, ha spiegato Massimiliano Gobbi. “Ho intenzione di favorire – aggiunge Gobbi – i rapporti con gli organi delle federazioni sportive, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite sportive esistenti sul territorio di competenza per promuovere la pratica sportiva e collaborare al corretto uso degli impianti sportivi. Il presidente Riccardo Viola ha deciso di affidarmi questa carica per far da collante tra il Coni e le istituzioni locali soprattutto per quanto concerne la promozione dello sport”, conclude Massimiliano Gobbi. “A Gobbi vanno i migliori auguri dell’amministrazione, consapevole del grande lavoro che c’è da fare per mettere a sistema le diverse realtà e per cogliere tutte quelle opportunità che possono essere utili alla pratica sportiva della città”, ha detto il sindaco Luca Di Fiori.