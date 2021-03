ECO SPORT REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 15 MARZO 2017 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

GLI IPERBOREI DELL’ATLETICA VOLANO VIA – Purtroppo, questo inizio d’anno, il 2017, ci offre occasioni di nuovo impegno, ma ci rattrista per la perdita di amici, compagni di una lunga corsa, di avventure e vicende bellissime, di traguardi immaginati, sofferti e conquistati. Dal 23 di febbraio a ieri, due componenti fantastici della storia atletica, dello sport italiano nel Novecento, hanno tolto le scarpette chiodate per salire tra le nubi di Borea, imperscrutabili custodi di valori intangibili, incorruttibili, come quelli rappresentati da Giampiero Casciotti e Anselmo Di Michele, entrambi straordinari dirigenti dell’atletica Leggera Italiana nel periodo del “Rinnovamento”, di cui mi onoro di essere stato assertore e con loro protagonista. Ciao, ragazzi, è stato davvero bello stare insieme!