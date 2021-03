ECO SPORT REMEMBER DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 3 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

I miei maestri, i miei amici Loris e Guglielmo (con me in una foto di quattro anni fa) continuano a corrermi avanti di appena venti anni. E’ un po’ che non incontro Lolli, mentre ho trovato Moretti, pochi giorni fa a casa sua, in forma splendida. Entrambi novantaquattrenni forlivesi e compagni di scuola, una vita avventurosa di guerra e post, un passaggio significativo nel giornalismo e nello sport. L’uno storico inventore di TUTTO IL CALCIO MINUTO PER MINUTO e l’altro decano della comunicazione per la pallavolo, autore di “SPORT E CULTURA”. Per quanto mi riguarda, nel novembre 1960 incontrai Lolli al Corriere dello Sport. Quando entrai in redazione per iniziare la mia collaborazione, mi fu presentato con enfasi epica da Alfredo Berra. Appena qualche mese dopo (luglio 1961) conobbi Moretti come Capo della Redazione Sportiva del Giornale Radio, in Via del Babuino, dove iniziavo la mia ultratrentennale collaborazione con la RAI. In questo caso il mio referente era Italo Gagliano, anche lui ancora in piena attività…