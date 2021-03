ECO REMEMBER – Giuseppe De Girolamo – 13 marzo 2017 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ECO REMEMBER – Giuseppe De Girolamo

XXIII Congresso Nazionale del CNIFP

Alghero proclamata Capitale Europea Fair Play

Ruggero Alcanterini rieletto presidente

Ospitati nel catalano “Lo Quarter”, nell’auditorium del San Michele, in Alghero, il vasto complesso architettonico pluristratificato restaurato, rinnovato e restituito alla città, con sale espositive, sala conferenze, l’ampia corte esterna e biblioteca , nel cuore del centro storico, si sono svolti i lavori della XXIII Assemblea Nazionale ed il Congresso Elettivo del CNIFP, associazione benemerita riconosciuta dal Coni. Nel chiudere il mandato conferitogli di presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Ruggero Alcanterini, ha illustrato il ricco panorama di iniziative che con i componenti del suo direttivo ha potuto realizzare nel quadriennio di riferimento, 2013 – 2017.

Non ultima l’idea di promuovere Amatrice a Capitale del Fair Play , nel corso di una imponente conferenza di presentazione, tenutasi nello Stadio di Domiziano, sotto piazza Navona, a Roma, dove è stata annunciata l’istituzione del “Domitianus Fair Play International Award”, svelando le nomination relative all’Evento, la cui cerimonia di assegnazione a Roma è prevista per lunedì 5 giugno, al Salone d’Onore, nella sede del CONI al Foro Italico e di cui sarà insignito lo stesso presidente della Bce Mario Draghi. Di seguito, come atto conclusivo del quadriennio olimpico, domenica 12, prima dell’inizio dei lavori congressuali il presidente del CNIFP, ha spiegato la scelta della location sarda, dicendo: “la scelta di Alghero è motivata dal fatto che ha uno straordinario bagaglio di peculiarità storiche e un’offerta culturale, artistica ed etica che ne fa un esempio quasi unico a livello nazionale”. All’uopo Alcanterini ha ufficialmente proclamato “Alghero Capitale mediterranea del fair play 2018”. Il Comitato Italiano Fair play, che vanta un importante protocollo di collaborazione con l’ANCI e sinergie internazionali tramite EFPM, CIFP, ISCA ed ENGSO, oltre che con la UBAE in Catalogna, considera Alghero città di riferimento per tutte le iniziative inerenti la responsabilità sociale attraverso l’etica, la cultura e lo sport in chiave nazionale e intercontinentale, con particolare riferimento all’area euro-mediterranea. Il sindaco della città ospitante l’evento, Mario Bruno, nel ricevere l’importante riconoscimento, accompagnato dalla ” medaglia fair play” realizzata in metallo recycled per la Expo di Milano e dal distintivo CNIFP – che lo stesso Alcanterini, il suo vice, Cassano e il doppio oro olimpico Masala gli hanno consegnato – ha ricordato l’opera di rigenerazione urbana della Città con le varie realtà algheresi ristrutturate, tutte dedicate alla accoglienza della Cultura, quale priorità programmatica della sua amministrazione, dichiarando inoltre: “Questo riconoscimento per Alghero quale Capitale Mediterranea del Fair Play , conferma la nostra vocazione, un nostro ruolo morale, ancorché effettivo, stimolandoci ulteriormente a divulgare il messaggio, che attraverso l’iniziativa del Comitato possa coinvolgere l’Italia intera, perché si possano affermare sempre più quei grandi valori culturali che storicamente le appartengono”.

Leggendo, poi, un saluto inviato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, Ruggero Alcanterini, ha aperto i lavori della XXIII assemblea Nazionale del CNIFP. Malagò ha così scritto: “Sostenendo la validità e l’importanza di azioni intraprese e programmate del CNIFP , mi fa piacere condividere questi vostri momenti perché occorre rinnovare le sfide che vi caratterizzano per contribuire a radicare una cultura sportiva che sia il punto di riferimento per lo sviluppo del Paese. E’ questo il traguardo da raggiungere insieme, grazie al vostro fondamentale supporto, con coraggio, passione e capacità, facendo dei valori che rappresentano l’architrave del nostro movimento un manifesto da sventolare con orgoglio. Rivolgo il più sincero saluto, a nome personale e del CONI, all’Assemblea Nazionale del Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play, riunita ad Alghero per eleggere i quadri direttivi del prossimo quadriennio. L’occasione mi consente di manifestarvi gratitudine per l’attività svolta e, contestualmente, mi offre l’opportunità di ribadirvi pieno sostegno in vista dei prossimi obiettivi da perseguire. La Città che ospita il consesso, destinata a diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo nell’ambito della vostra attività, rispecchia certamente una scelta ponderata e opportuna, corollario di un’azione costellata di iniziative meritorie come quella che vi ha visto recentemente in prima linea nell’attribuzione del riconoscimento internazionale Domitianus, quale capitale del Fair Play per il 2017, ad Amatrice”.

Per il Congresso del CNIFP non poteva mancare la presenza di un grande campione dello sport. Infatti è intervenuto l’Olimpionico Daniele Masala, che ha fatto la storia del pentathlon moderno e che ha dichiarato : “Mi sento uomo di fair play, prima che campione olimpico. Ho fatto esperienza nel mondo dello sport e oggi sono docente nel mondo universitario. Ho colto l’invito del presidente del CNIFP ad essere presente a questo evento , proprio perché la mia vita è ispirata ai valori etici dello sport e lo sport continua ad essere al centro della mia vita”. Subito dopo aver ricevuto i riconoscimenti del CNIFP, Masala ha ancora detto: “Sono qui anche perché condivido l’importanza di incrementare la cultura dello sport che è in qualche modo la punta di un grande iceberg, che è un sommerso molto complesso e che è intrinseco alla nostra società”. Masala, appassionato di musica, per l’occasione, ha stupito tutti con le sue inattese “magie” al pianoforte, ottenendo l’osservazione di Alcanterini: “Un campione dal pentathlon al pentagramma”. Ricordando le sue gesta, vengono alla mente le medaglie d’oro conquistate nella gara individuale e a squadre, insieme a Cristofari e Massullo, ai Giochi olimpici di Los Angeles nel 1984 e poi di nuovo ai mondiali del 1986 e nel 1988 ai Giochi Olimpici di Seul, argento nella gara a squadre, prima di passare all’incarico di C.T. della nazionale italiana e creare e dirigere la rivista Il Pentathlon Moderno. Oltre ai membri del direttivo CNIFP, Antonangeli, Perazzini e Anania, protagonisti anche il presidente del consiglio comunale Matteo Tedde e l’avvocato veronese Paola Urbani , esperta di Fair Play finanziario, nel ruolo di presidente dell’assemblea.

La giornata congressuale si è conclusa con la riconferma dell’incarico presidenziale a Ruggero Alcanterini per i prossimi quattro anni. Alcanterini, aggiunge questo incarico alla nomination di membro d’onore del Movimento Europeo del Fair Play, che vedrà la proclamazione ufficiale nel corso dell’assemblea che si terrà Jaffa (Israele), nel prossimo mese di ottobre. Il riconfermato Presidente, nel ringraziare tutti ed in particolare Franco Cassano per l’accoglienza e la perfetta organizzazione dell’evento, ha anche annunciato la nomina di Guglielmo Moretti, personaggio storico del giornalismo e dello sport, mitico inventore di “Tutto il calcio minuto per minuto” a presidente onorario del CNIFP, insieme a Giovanna Nebiolo. Oltre al presidente Ruggero Alcanterini, nel consiglio direttivo nazionale sono stati eletti: Orazio Anania, Roberto Antonangeli, Gavino Carta, Franco Cassano, Giorgio de Tommaso, Federico Locci, Mauro Muresu, Claudio Perazzini, Gesumino Roggio, Giampiero Ventura Mazzuca, Umberto Silvestri e Cesare Chessa; supplente Gianfranco Tartaglia. Cassano e de Tommaso sono stati confermati rispettivamente v.presidente vicario e segretario generale.

Ciliegina sulla torta per Alghero, è stata anche la proposizione gustativa dei cibi, con la storicità e la bontà delle eccellenze del territorio, che Angelo Salis, cultore della ristorazione e dell’ospitalità, ha offerto ai convegnisti nel suo “Granada club”, circolo AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, facendo degustare la cucina tipica algherese da lui elaborata, unitamente ad altri noti chef come Mario Calcia e Carmen Celestini, che collaborano alla sua particolare iniziativa per affermare non solo in campo locale, ma anche nazionale il motto: “La nostra Esperienza per la tua Formazione” .

Giuseppe De Girolamo