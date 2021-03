Roma, domenica c'è #Via Libera - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il 14 marzo è domenica ecologica: divieto totale di circolazione per i veicoli a motore tra le 7.30 e le 12.30 e tra le 16.30 e le 20.30, con l’Appia Antica da percorrere quasi per intero a piedi.

Con l’occasione torna #ViaLibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti: dalle 10 alle 18 oltre 15 chilometri di strade tra centro, Esquilino, Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati sono chiuse al traffico, formando un unico percorso ciclopedonale.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, via delle Terme di Caracalla. E, come detto, via Appia Antica.