Lazio, Corrotti (Lega): "Patto Pd-M5s iniziato da tempo" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ciò che è stato ufficializzato oggi in Regione Lazio serve solamente a ratificare quello che accade ormai da tempo alla Pisana, dove l’accordo tra Pd e il M5S era già nei fatti su molti temi discussi in consiglio regionale: su tutti l’intesa per destinare alloggi popolari anche a coloro non in possesso dei requisiti necessari ed effettuare così una sanatoria anche nei confronti di immigrati e centri sociali.

Era evidente sin dal primo giorno, infatti, la trazione a sinistra dei grillini laziali che raggiungono oggi l’obiettivo di essere assorbiti dalla maggioranza che tiene in piedi l’ex segretario del Pd e andando a creare così l’ennesima contraddizione con lo stesso Movimento in Campidoglio guidato dalla Raggi.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio