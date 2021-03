Di Ruggero Alcanterini

LA SALUTE E LO STILE DI VITA – Dal correre al camminare è conseguenza logica, come lo è al contrario. Oggi prendo spunto da una foto Anni 80, dove sulla sinistra si nota il marciatore azzurro Roberto Buccione, fondatore dell’attivissimo Gruppo “Camminare Sempre”. Oltre me, al centro Franco Ascani, Piero Massai, quindi Romano De Angelis e Mimmo Ferrito. Diciamo che eravamo tutti dei buoni camminatori in marcia verso i Campionati del mondo del 1987. Sull’argomento camminare, cosa assolutamente raccomandabile per tutti coloro che vogliono mantenersi in salute, anche mentalmente, mi sembra giusto proporre qualche attimo di relax con le vignette del sabato…