Ardea, Forza Italia cresce nel territorio: nominato il responsabile seniores, è Cesare Augusto Persechino - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Su proposta del commissario Vincenzo Cari, in accordo, con il responsabile regionale Antonio Fugazzotto e la responsabile provinciale Carla Marsili è stato nominato responsabile seniores per la città di Ardea, Cesare Augusto Persechino.

“Il mio ringraziamento in qualità di Commissario va al responsabile regionale e provinciale Seniores – dichiara il commissario Vincenzo Cari – Caro Cesare conoscendolo il tuo attaccamento a Forza Italia oggi ti è stata data una grande opportunità che insieme ricostruiamo Forza Italia ad Ardea. Auguri di un Buon Lavoro”

“Sono felice di questa esperienza e di fare parte di questa grande famiglia come Forza Italia – aggiunge Cesare Augusto Persechino – Il mio ringraziamento va al responsabile Regionale e Provinciale e al Commissario di Ardea per avere creduto su la mia persona e capacità per avermi onorato dandomi questo incarico per il quale metterò da subito la mia esperienza e disponibilità e serietà per fare crescere questo grande gruppo chiamato Forza Italia”.