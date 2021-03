L’Ue “zona di libertà LGBTIQ”: dibattito online con eurodeputati, giornalisti, artisti e registi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo il voto di domani in plenaria della risoluzione sulla Ue “zona di libertà LGTIBQ”, l’Ufficio del Parlamento europeo in Belgio organizza un dibattito on line in inglese sul tema. Interverranno, tra gli altri, la ministra belga ed ex eurodeputata Petra De Sutter, prima transgender ad essere nominata ministra in Europa, il deputato Cyrus Engerer (S&D, Malta), relatore della risoluzione, ed esponenti del mondo dell’informazione e della cultura, come il regista belga Lukas Dhondt, autore del premiato GIRL, e il suo collega polacco Bart Staszewski, attivista per i diritti della comunità LGBTIQ nel suo paese.

Il dibattito verrà trasmesso sui canali Facebook e Twitter dell’Ufficio del Parlamento europeo in Belgio e potrete utilizzare questi due canali per porre eventuali domande.