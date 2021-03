ECO SPORT STORIA - Ruggero Alcanterini – 11 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

LA CATASTROIFE DI BREMA – ALTRE IMMAGINI NON PROPRIO DIRETTE E D’IMPATTO PER L’NCIDENTE AEREO CHE COINVOLSE IL CORVAIR SU CUI VIAGGIAVA LA NAZIONALE ITALIANA DI NUOTO IL 28 GENNAIO DEL 1966. GLI AZZURRI BRUNO BIANCHI, DINO RORA, SERGIO DE GREGORIO, AMEDEO CHIMISSO, LUCIANA MASSENZI, CARMEN LONGO E DANIELA SAMUELE, L’ALLENATORE PAOLO COSTOLI E IL GIORNALISTA NICO SAPIO VI PERSERO LA VITA PER CAUSE MAI DEL TUTTO CHIARITE. TUTTE LE CITTA’ NATALI DELLE VITTIME HANNO ADOTTATO IL LORO RICORDO E UNA SECONDA STELE CON I LORO NOMI E’ POSTA A ROMA NELLO STADIO DEL NUOTO ( LA PRIMA DI CRISTALLO ERA STATA FRANTUMATA DAI SOLITI VANDALI DELLA DOMENICA) …