Di Ruggero Alcanterini

IL DRAMMA DI MARCEL CERDAN – SEMPRE PER IMMAGINI, L’ALTRO DRAMMA FRANCESE, NELLA NOTTE DEL 27 OTTOBRE1949, PER LA MORTE DI MARCEL CERDAN A BORDO DI UN CONSTELLATION PRECIPITATO SULL’ISOLA DI SAO MIGUEL. L’EX AVVERSARIO DI MITRI, PERDE LA VITA E LA RIVINCITA CON JACK LA MOTTA PER IL MONDIALE DEI MEDI, NONCHE’ L’AMORE SENZA LIMITI DI UNA DONNA LEGGENDARIA, EDITH PIAF…