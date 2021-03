ECO SPORT STORIA DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 11 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

LA TRAGEDIA DI SUPERGA – CREDO CHE RICORDARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI SIA TREMENDAMENTE EFFICACE . PRIMA DI RIALZARE LA TESTA, RIFLETTIAMO ANCORA UN PO’ SU QUANTO LA VITA SIA IMPORTANTE ED EFFIMERA AL CONTEMPO, MA TANTO ESSENZIALE DA NON POTERSI SOTTOVALUTARE PER OGNI ATTIMO DELLA SUA DURATA, BREVE O LUNGA CHE SIA. IMPROVVISAMENTE, IL BUIO. LE IMMAGINI DI OGNI DISTACCO TRAGICO CI INVITANO ALLA RIFLESSIONE E ALLA CONSIDERAZIONE CHE NON SEMPRE GLI EROI HANNO LA CONSAPEVOLEZZA DEL LORO DIVENIRE… (nelle foto l’incidente aereo a Superga il 4 maggio del 1949 e i funerali).