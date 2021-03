ECO SPORT REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 11 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

DA DANZITALIA A CORRITALIA – Ieri vi parlavo di DANZITALIA legata alla felice esperienza della Federballo Italia, ma oggi mi corre l’obbligo di ricordare CORRITALIA di cui ricorre il venticinquesimo anniversario. Devo dire che si tratta di due idee da me coniate per l’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) nel 1991, dopo il Congresso di Alghero, quando ricoprivo il ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale. L’idea di fondere la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali con la promozione dell’attività motoria nel nostro Paese era giusta, ma dopo un quarto di secolo manca ancora tanto da fare. Vi propongo quindi l’esemplificativo programma-invito dell’antico amico Fernando Melendugno, che ci da appuntamento per il 3 aprile a Squinzano, nel leccese… E’ in arrivo la nuova edizione del Corritalia, la manifestazione podistica nazionale – che quest’anno festeggia 25 anni – organizzata dall’ AICS. L’iniziativa coinvolgerà ufficialmente 50 città italiane, vedrà la presenza di oltre 100mila partecipanti fra atleti, amatori e semplici appassionati in un momento che lega sport e tutela del paesaggio. In particolare, quest’anno l’evento sposerà il tema della lotta alla violenza sulle donne.

Per la provincia di Lecce, la manifestazione si svolgerà a Squinzano e sarà organizzata dal Comitato Provinciale AICS a conclusione della Settimana dello Sport che avrà inizio il 29 marzo.

La manifestazione podistica non competitiva, pertanto aperta a tutti, interesserà un percorso tra alcune delle vie della nostra città, privilegiando punti di maggiore interesse artistico.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 09:00 in Piazza della Vittoria,la partenza è prevista per le ore 10.30; per i ragazzi è previsto un percorso molto breve ed alternativo a quello degli adulti; con conclusione prevista per le ore 12:30.

Tutti i partecipanti verranno omaggiati con un maglietta simboleggiante la manifestazione ed un ristoro conclusivo.

Considerato il rilievo che riveste la manifestazione auspichiamo una numerosa partecipazione a testimonianza che la nostra provincia ed il nostro paese sono sensibili a temi importanti quale quello della Lotta alla Violenza Contro le Donne