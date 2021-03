ECO REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 11 MARZO 2017 mi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

FAIR PLAY A CONGRESSO – Dunque, nel cuore dell’antica Cittadella catalana e nella rinnovata struttura “Lo Quarter” ad Alghero, prende le mosse una nuova stagione di bellissime iniziative fair play. Il mondo dello sport si sta mobilitando con la sua fase elettiva per il rinnovo dei suoi quadri dirigenti, ma è anche l’ora della squilla, di annunciare ed iniziare una fase strategica importante, che porti la società civile sulla strada della maggiore qualità, attraverso orientamenti dettati da principi fondamentali, mutuabili dallo sport inteso come attività ludica, ricreativa, altamente formativa per i principi che lo regolano, a partire appunto dal rispetto delle regole e dallo stile di vita corretto. Sta per partire, in tal senso, una grande campagna di promozione culturale nel mondo della scuola, destinata in particolare ai bambini delle “primarie”, quelli dai sei ai dieci anni, che davvero rappresentano un diverso possibile futuro nel nostro Paese, ma anche nell’area euro mediterranea, dove le attuali criticità devono essere recuperate con vantaggio, facendo si che le differenze si trasformino in opportunità positive. Per questo, viene consegnato alla Città – perla della Sardegna – il titolo e quindi il ruolo morale, ancorchè effettivo di “Capitale Mediterranea del Fair Play”. Testimonial d’onore Daniele Masala, dal padre barbaricino, plurimedagliato olimpico e mondiale del pentathlon moderno, il Sindaco della Città, Mario Bruno, riceve questo mandato carico di speranza e di responsabilità in anticipo rispetto al 2018, ma giusto in tempo per essere coinvolto con quello di Amatrice, Sergio Pirozzi, nella cerimonia del DOMITIANUS INTERNATIONAL FAIR PLAY AWARD, che si terrà il 5 giugno a Roma, nello storico Salone d’Onore del CONI, dove i due speciali Primi Cittadini, nella sintonia dello sport, s’incontreranno con Mario Draghi, Georg Ganswein, gli eredi di Carlo Pedersoli, il presidente del Premio, il “Nobel” James Watson