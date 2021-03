Campidoglio, Lozzi su Farmacap: "Nel consiglio straordinario di ieri la Sindaca non ha presenziato" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Durante il Consiglio Straordinario di ieri su Farmacap – a cui la Sindaca non ha presenziato, nonostante poco prima fosse presente in Campidoglio per un altro evento – i consiglieri, fra i quali anche Agnese Catini, da poco entrata nella nostra squadra di Revoluzione Civica, hanno chiesto per l’ennesima volta con 7 ordini del giorno di mantenere pubblica Farmacap e di salvaguardare i lavoratori di questa Azienda socio sanitaria che svolge un ruolo fondamentale. Nonostante questo il Campidoglio continua a non dare risposte: non ci fanno sapere se ci sia la volontà o meno di mantenere pubblica l’Azienda, non conosciamo i tempi per la nomina del nuovo CDA e nulla sappiamo sulla scrittura del piano industriale”. Queste le parole di Monica Lozzi, Presidente del Municipio VII e candidata sindaca a Roma per REvoluzione Civica, compagine a cui ha aderito recentemente anche la presidente della Commissione Politiche Sociali Agnese Catini, ex M5s. La Lozzi ha poi aggiunto: “Il futuro di Farmacap come Azienda pubblica è appeso ad un filo. Mi chiedo come sia possibile che un’attività come una farmacia per di più pubblica possa addirittura fallire, mettendo a repentaglio il futuro lavorativo di tanti dipendenti. A molti di loro è stato riferito che già a marzo lo stipendio potrebbe non arrivare”. La Presidente Lozzi ha concluso con una dichiarazione battagliera: “Io e la consigliera Catini, da anni impegnata sul fronte Farmacap, non ci daremo per vinte. Non ci fermeremo finché la sindaca non si impegnerà a trovare una soluzione per mantenere la natura pubblica dell’Azienda e per salvaguardare il futuro dei suoi lavoratori”.