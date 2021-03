Lanuvio, apre oggi a Campoleone lo Sportello Lavoro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Apre oggi a Campoleone (Lanuvio) lo Sportello Lavoro all’interno dei locali dell’ex Scuola Galieti in Viale Carlo Marx 2.Il servizio e’ rivolto ai cittadini in cerca di lavoro e alle imprese in cerca di personale appartenenti al Distretto RM 6.2.

Lo Sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il ricevimento avverrà nel rispetto della normativa anticovid, pertanto e’ consigliabile prendere appuntamento al numero di telefono 0639743048, che sarà operativo solo durante l’orario di ricevimento al pubblico o , in alternativa, scrivendo all’indirizzo e –mail: sportellolavoro@comune.albanolaziale.rm.it

“Abbiamo sempre guardato con attenzione all’esperienza dello sportello avviato dal Comune di Albano Laziale – spiegano l’assessore alle Politiche del Lavoro Valeria Viglietti e l’assessore ai Servizi alla Persona Lucia Vartuli. Non appena si è manifestata la possibilità di estendere il servizio all’intero distretto, abbiamo dato la disponibilità ad ospitarlo presso una sede Comunale”.

“Questo servizio,concludono le amministratrici,stante la difficile situazione in cui versano molte persone, può aiutare a costruire percorsi virtuosi attraverso la presenza e la consulenza di personale qualificato nel settore del lavoro”.

https://fb.watch/48mEtKkXpA/