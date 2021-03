Di Ruggero Alcanterini

LA TRAGEDIA AEREA E’ SEMPRE DIETRO L’ANGOLO E IL MONDO DELLO SPORT PAGA DA DECENNI IL SUO DOLOROSO CONTRIBUTO. NON E’ NE’ IL MOMENTO, NE’ IL CASO PER FARE CONSIDERAZIONI. INVECE E’ IL MOMENTO DI RICORDARE INSIEME AGLI ATLETI FRANCESI MORTI IERI IN ARGENTINA, GLI ITALIANI DEL TORINO (SUPERGA 1949) E DELLA NAZIONALE DI NUOTO (BREMA 1966). IL DOLORE DI QUESTE PERDITE DEVE FARCI CAPIRE CHE L’IMPRESA SPORTIVA NON COMINCIA E NON FINISCE NEL TEATRO DI GARA …