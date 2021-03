Albano, due auto distrutte dalle fiamme: intervengono i vigili del fuoco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Fiamme ad Albano Laziale dove questa mattina, intorno alle 7.15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Montagnano 28 a seguito di un incendio che aveva coinvolto due auto.

Le operazioni di spegnimento sono state svolte dall’APS di Marino (15/A), Nemi (32/A) ed una botte (AB/12). L’incendio ha completamente distrutto le due vetture. Inoltre, i Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero ad un capannone industriale adiacente l’incendio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.