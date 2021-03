- L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Ancora un pensiero per il mondo della danza sportiva, dove ho trascorso anni di magnifiche esperienze, Dove ho avuto occasione di conoscere persone davvero speciali. Oggi ne voglio ricordare una in particolare, Franco del Nista, Presidente della CISBA, poi CISDA e tra i fondatori della FIDS., tra la metà degli Anni Ottanta e Novanta. Con lui, uomo sereno, volitivo e coerente costruimmo pezzo per pezzo, con la Federballo Italia e con l’AICS, parte della storia complessa e complicata della danza sportiva italiana, riunendo con pazienza parte del mondo amatoriale. In particolare, furono fantastiche le manifestazioni di DanzItalia a Montecatini, Cervia, Rimini, Lecco … con migliaia di coppie partecipanti, con esibizioni di grandi campioni, con iniziative di carattere culturale. Naturalmente, ogni occasione era giusta ed utile per lavorare intorno al progetto di riunificazione di questa disciplina che abbina alle valenze atletiche straordinarie qualità di promozione sociale.