ECO SPORT STORIA – DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 9 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

PENSO A CIO’ CHE DI INCREDIBILE RAPPRESENTA LA NOSTRA GABRE GABRIC, DISCOBOLA “LEGGERA” (COME LO FU GIORGIO OBERWEGER) CHE PER SUA E NOSTRA FORTUNA CONTINUA AD IMPERVERSARE SULLE PEDANE, DOPO QUASI NOVANTA ANNI DI ONORATA CARRIERA ATLETICA. MA OGGI, LA VOGLIO RICORDARE ANZITUTTO CON UNA IMMAGINE, QUELLA CON CUI L’ILLUSTRATORE ROBERTO DI MASSA LA IDEALIZZAVA E LA PROPONEVA IN TUTTA LA SUA CAPACITA’ DI ESPRIMERE BELLEZZA, AMBIENTATA NELLO STADIO DEI MARMI, COME UNICA FIGURA FEMMINILE TRA TANTA STATUARIA VIRILITA’ SPORTIVA. ALL’INDOMANI DEI GIOCHI OLIMPICI DI BERLINO, NEL 1937. GABRE, COME LA VALLA E LA TESTONI, ASSURGEVA A SIMBOLO ED ENTRAVA NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO. DOPO BERLINO, LA GUERRA E DODICI ANNI DOPO LONDRA, MA QUELLA ERA GIA’ UN’ALTRA STORIA, UNA STORIA CHE PER GABRE GABRIC CONTINUA, DI PODIO IN PODIO…