La Sinistra di Ardea: "L' 8 Marzo non è una giornata di festa" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’ 8 Marzo non è una giornata di Festa. Per le donne è una giornata di lotta. Una giornata in cui si pone sotto il riflettore ciò che non funziona per rivendicarne il diritto a goderne. Sotto il riflettore è da porre Ardea, una città inaccessibile, invivibile per donne, bambin*, anziani*, disabili Una città priva di servizi, assistenza sociale e welfare.

E questi come noto ha una seria ricaduta sulla vita delle donne, da sempre deputata al ruolo di cura.

Una amministrazione lontana dalle politiche di genere, dal mainstreamig, dalle pari opportunità nel rispetto della differenza. Se parlate di questo ditelo e parteciperemo alle vostre commemorazioni , se sarete in grado di fare analisi di quanti e come sia difficile esser donna ad Ardea, madre e lavoratrice se invece volete offrirci la pizza con la mimosa, non distruggete le piante, alle donne non servono! Violenza sono anche le politiche “distratte” e chi si ricorda solo per scopi di facciata. Cosi’ in una nota “La Sinistra di Ardea”.