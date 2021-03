Di Ruggero Alcanterini

Otto Marzo, primo pensiero per le donne, cui dedicare tutta la nostra attenzione ed affetto, ma soprattutto considerazione per il ruolo che ricoprono nella nostra vita, elemento fondamentale nella complessa costruzione della nostra società. Una per tutte, Bice Portinari, un simbolo formidabile, venerata dal sommo Dante e con lui in Paradiso, Beatrice…