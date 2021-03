Olgiata, murales sul pilone killer in memoria di Alessandro e Marco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un murales di circa tre metri con le immagini dei volti di due giovani uomini, Alessandro Massaro di 48 anni e Marco Fulvi di 45 anni, riveste da oggi il pilone del ponte di via Formellese all’altezza del quartiere Olgiata in XV municipio. E’ proprio contro quel pilone di cemento che persero la vita Alessandro e Marco, alle due del mattino del 20 novembre 2019, quando si schiantarono con la BMW su cui viaggiavano insieme, per cause che, purtroppo, l’inchiesta aperta dalla polizia locale di Roma Capitale non ha potuto chiarire. Certo è che i due amici non erano ubriachi, come è risultato a seguito dell’autopsia che era stata effettuata sui corpi per stabilire le cause del sinistro. L’ipotesi più probabile è che il guidatore abbia dovuto sterzare bruscamente l’auto per schivare un animale improvvisamente apparso sulla carreggiata e di conseguenza aver perso il controllo della vettura che così ha impattato contro il pilone di cemento, causando la morte sul colpo dei due amici. Questa mattina, la sorella di Alessandro, Loredana Sirianni Massaro ha sorriso per la prima volta dopo anni di dolore acuto, perchè ha realizzato il sogno di vedere finalmente il volto di suo fratello Sandro e del suo amico Marco al posto di quel pilone maledetto. Il murales è stato fortemente voluto dall’Anas che ha consentito all’appalcatura del pilone per realizzare il dipinto, dal presidente del XV municipio, Stefano Simonelli (Movimento 5Stelle) e dalla Lega con il consigliere Giuseppe Mocci e l’imprenditrice Valeria Valbona Velo che, insieme alla sorella di Sandro, Loredana Sirianni Massaro e ai loro amici,hanno coinvolto la bravissima pittrice Tina Loiodice nella realizzazione, quasi fotografica per la somiglianza, dei due volti.