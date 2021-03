ECO SPORT REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 7 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Questa mattina, l’Italia vola più in alto, spinta in quel di Ancona a 2,36 da Gianmarco Tamberi . Mi sono dedicato con rinnovato entusiasmo alla ricerca e come si sa, chi cerca trova. C’è ancora un immenso territorio da esplorare. Nei video che ho recuperato, ci sono tanti messaggi e tanti personaggi, come il Tamberi, da non dimenticare e che fa piacere rivedere in azione, come se il tempo non fosse trascorso e per certi aspetti è così, per altri, come per lo sport nella scuola, siamo tornati indietro di parecchio. “Forza Ragazzi !” avrebbe titolato il nostro Antonio Ghirelli. Rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare. Per esempio, perchè non pensare, con tutto il rispetto per la esistente “Onesti”, ad una Fondazione “Bruno Zauli”, svincolata da lacci e lacciuoli di natura fossile e proiettarla come un ariete contro le mura, che racchiudono schemi cristallizzati ormai da decenni? Pensiamoci, perchè è una idea tutt’altro che impraticabile…