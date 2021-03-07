 ECO MEMORABILIA DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 7 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

ECO MEMORABILIA DEL DIRETTORE – Ruggero Alcanterini – 7 MARZO 2015

Pubblicato il

Di Ruggero Alcanterini

 

 

DOMANI A VENEZIA, DA SACCA FISOLA A PUNTA DELLA SALUTE, LE DONNE VENEZIANE, FESTEGGERANNO REGATANDO L’ 8 MARZO SULLE “CAORLINE” A SEI REMI. E’ DAL 1999 CHE LUCIA DIGLIO, PRESIDENTE DELLA BUCINTORO E DEL C.U.S VENEZIA, DELEGATA DEL COMITATO NAZIONALE FAIR PLAY, CON GIOVANNA DELLA TOFFOLA, PRESIDENTE DELLA CANOTTIERI GIUDECCA, ORGANIZZANO QUESTO ORMAI TRADIZIONALE EVENTO NELLA MEMORIA DI MARIA BOSCOLO, STRAORDINARIA CAMPIONESSA DELLA VOGA, NATA A CHIOGGIA E VINCITRICE ASSOLUTA (MASCHI COMPRESI) DI REGATE TRA IL 1740 E IL 1751 E DI CUI SI CONSERVA LA STORICA TRIONFANTE IMMAGINE NEL MUSEO CORRER…

Scarica articolo in formato PDF
Tag:,

Ti potrebbe interessare anche:



Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi