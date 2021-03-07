ECO MEMORABILIA DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 7 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini
DOMANI A VENEZIA, DA SACCA FISOLA A PUNTA DELLA SALUTE, LE DONNE VENEZIANE, FESTEGGERANNO REGATANDO L’ 8 MARZO SULLE “CAORLINE” A SEI REMI. E’ DAL 1999 CHE LUCIA DIGLIO, PRESIDENTE DELLA BUCINTORO E DEL C.U.S VENEZIA, DELEGATA DEL COMITATO NAZIONALE FAIR PLAY, CON GIOVANNA DELLA TOFFOLA, PRESIDENTE DELLA CANOTTIERI GIUDECCA, ORGANIZZANO QUESTO ORMAI TRADIZIONALE EVENTO NELLA MEMORIA DI MARIA BOSCOLO, STRAORDINARIA CAMPIONESSA DELLA VOGA, NATA A CHIOGGIA E VINCITRICE ASSOLUTA (MASCHI COMPRESI) DI REGATE TRA IL 1740 E IL 1751 E DI CUI SI CONSERVA LA STORICA TRIONFANTE IMMAGINE NEL MUSEO CORRER…