Roma, XII municipio. De Lucia: "Lascio Forza Italia ed entro in Fratelli d'Italia" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Dopo 20 anni di militanza tra le file di FI – non senza sofferenza – ho deciso di porre fine alla mia esperienza all’interno di un partito cui ho dedicato i migliori anni della mia vita. La mia crisi affonda le sue radici nella linea politica, spesso ondivaga, attuata dai vertici nazionali e locali del partito che negli ultimi anni con scelte sbagliate e non condivise con la base sono riusciti a distruggere un patrimonio di rapporti umani e di ideali che avevano permesso la vittoria in tante competizioni politiche.

La mancata valorizzazione della classe dirigente a livello locale che ha portato in questi ultimi tempi alla fuoriuscita di molti miei amici/colleghi e le ultime scelte politiche intraprese a livello nazionale hanno acuito la crisi in me determinando in modo irreversibile il mio intendimento.

Ho formalizzato le mie dimissioni da FI e la conseguente adesione al gruppo politico di FDI a cui mi sento idealmente più vicino perchè, in questi anni, ha sempre interpretato in modo coerente i valori a cui si dovrebbe ispirare il centrodestra unito ovvero quelli della tradizione nazionale liberale e popolare, quelli del merito, della giustizia sociale ed equità fiscale

Sono orgoglioso di essere oggi al fianco di Giorgia Meloni, della sua chiarezza, della sua coerenza e della nostra città

Auguro agli amici di FI buon lavoro certo di ritrovarli al nostro fianco nelle imminenti competizioni elettorali che Roma e l’Italia dovranno, a breve, affrontare”. Lo dichiara il Consigliere del Municipio Roma 12, Gianni De Lucia.