Roma, riqualificazione via del Tritone e via dei Due Macelli: al via lavori su sede stradale e marciapiedi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prende il via il progetto di riqualificazione delle strade del Centro storico via del Tritone e via dei Due Macelli finanziato dalla Rinascente e coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici.

È stato avviato il cantiere in via del Tritone sulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e nei prossimi giorni inizieranno le operazioni in via dei Due Macelli, nel tratto tra via del Tritone e via di Capo le Case. Gli interventi consentiranno la riorganizzazione dell’area destinata al transito delle auto e dei mezzi pubblici, un ampliamento della superficie dei marciapiedi e la riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini che sarà conservata.

Il progetto complessivo, integrato anche da una ridefinizione della viabilità secondo uno studio del Dipartimento Mobilità e Trasporti, prevede il rifacimento e la riqualificazione delle carreggiate e dei marciapiedi con l’ampliamento degli spazi pedonali lungo i fronti commerciali. Prevista, poi, la riorganizzazione dell’intersezione di Largo Tritone con predisposizione alla svolta a sinistra dei mezzi pubblici provenienti da Piazza Barberini, l’adeguamento degli impianti dei pubblici servizi, la riqualificazione del sistema di raccolta delle acque piovane, della segnaletica stradale con nuovi attraversamenti pedonali comprensivi di scivoli per persone con disabilità e percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti.

“Poco più di un anno fa abbiamo firmato un importante accordo con Rinascente che ci consente di riqualificare due strade molto importanti del Centro Storico. Come Amministrazione siamo da sempre attenti alle possibilità di partnership con investitori privati che abbiano l’obiettivo di valorizzare ancora di più la nostra città e i lavori di riqualificazione di via del Tritone e via dei Due Macelli ne sono un’ulteriore testimonianza”, spiega la Sindaca Virginia Raggi.

“Fonderci con il tessuto cittadino è per noi indispensabile. Il nostro impegno per la riqualificazione del territorio urbano della Capitale è iniziato oltre 15 anni fa, quando abbiamo avviato i lavori dello straordinario Store di via del Tritone, e non si esaurisce. Con questa operazione su via del Tritone e via dei Due Macelli vogliamo continuare a fornire risposte concrete a esigenze che cambiano, si migliorano, si evolvono. Significa avere rispetto e valorizzare la città. Serve tenacia, energia e attenzione per diventare attori determinanti di questo cambiamento, noi, ci proviamo ogni giorno”, sottolinea l’Amministratore Delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini.