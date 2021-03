ECO REMEMBER - Ruggero Alcanterini – 6 MARZO 2016 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

Devo una precisazione all’amico Walter Santinelli, perché in realtà l’acronimo FIDS è cosa che storicamente gli appartiene, mentre io, per un naturale e complesso evolversi delle cose, con frequenti incursioni nel giornale di settore, Odeon, mi ritrovai a presiedere, anche per l’AICS, una Confederazione composta da quattro delle sei organizzazioni amatoriali della danza sportiva, ovvero la Federballo Italia, che vedeva insieme appunto CISBA, ASIBA, CIBS e FIDAS, tra il 1987 e il 1991, prima della confluenza nel CONI, passando per la Federginnastica e recuperare quindi, come Federazione Italiana Danza Sportiva, l’acronimo FIDS. Colgo l’occasione per aggiungere un’altra foto Anni Settanta con il mitico Walter…