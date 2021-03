ECO MEMORABILIA DEL DIRETTORE - Ruggero Alcanterini – 5 MARZO 2015 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Di Ruggero Alcanterini

HO DAVANTI TORINO – RIVISTA DELLA CITTA’, DEL 15 LUGLIO 1948 E MI IMBATTO NEL RIMPIANTO PER IL PIEMONTE MUTILATO DALLE CLAUSOLE TERRITORIALI DEL TRATTATO DI PACE CONSEGUENTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE PERSA, MA ANCHE IN UNA SERIE DI ARTICOLI PUNTUALI PIENI DI ELEMENTI UTILI PER RIVENDICARE UN RUOLO FORTE E PROPOSITIVO, PROIETTATO CON ENERGIA E FIDUCIA VERSO IL FUTURO. RENZO CHIOSSO SCRITTORE DI FANTASCIENZA, REGISTA DEL MUTO, COLLABORATORE DELLA BEMPORAD PER GLI “APOCRIFI” DI EMILIO SALGARI, REALIZZATI CON IL FIGLIO OMAR, NARRA DELLE ORIGINI DEL CINEMA ITALIANO ALL’OMBRA DELLA MOLE ANTONELLIANA DAL 1898. PER ANNI IL MUSEO DEL CINEMA HA OSPITATO IL FESTIVAL DEL CINEMA SPORTIVO. GLI ARGOMENTI IN SINERGIA CON IL TURISMO NON MANCANO, ANCHE GUARDANDO ALLA VICINA VALLE D’AOSTA, AI SUOI IMPIANTI DI FUNIVIA E AGLI SPORT INVERNALI, IMMAGINANDO CHE CINQUANTOTTO ANNI DOPO, A TORINO, SI SAREBBERO ORGANIZZATI ADDIRITTURA I GIOCHI OLIMPICI