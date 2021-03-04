NOTA DEL DIRETTORE - IL DOVERE COMPIUTO - 60° DEI XVII GIOCHI DI ROMA - GLI IMPIANTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

IL DOVERE COMPIUTO – 60° DEI XVII GIOCHI DI ROMA – 126A PUNTATA – IN MEMORIA DI COLORO CHE LI REALIZZARONO E DEI PROTAGONISTI, CHE FURONO E SONO ANCORA SUL CAMPO.. PER QUESTO LO STRAORDINARIO REPORT DELLA RAI SUGLI IMPIANTI, PRIMA CHE L’EVENTO AVESSE INIZIO, IL CNIFP RINGRAZIA LA RAI E LA FAMIGLIA DEL SEGRETARIO GENERALE DEI GIOCHI, MARCELLO GARRONI.
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