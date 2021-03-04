 NOTA DEL DIRETTORE - IL DOVERE COMPIUTO - 60° DEI XVII GIOCHI DI ROMA - GLI IMPIANTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

NOTA DEL DIRETTORE – IL DOVERE COMPIUTO – 60° DEI XVII GIOCHI DI ROMA – GLI IMPIANTI

Pubblicato il

Ruggero Alcanterini 

IL DOVERE COMPIUTO – 60° DEI XVII GIOCHI DI ROMA – 126A PUNTATA – IN MEMORIA DI COLORO CHE LI REALIZZARONO E DEI PROTAGONISTI, CHE FURONO E SONO ANCORA SUL CAMPO.. PER QUESTO LO STRAORDINARIO REPORT DELLA RAI SUGLI IMPIANTI, PRIMA CHE L’EVENTO AVESSE INIZIO, IL CNIFP RINGRAZIA LA RAI E LA FAMIGLIA DEL SEGRETARIO GENERALE DEI GIOCHI, MARCELLO GARRONI.

https://www.raiplay.it/video/2020/05/1960-le-nostre-Olimpiadi—La-visita-agli-impianti-0498c549-ab0d-4671-a1c8-35f8484848f1.html?wt_mc=2.www.fb.raiplay.&fbclid=IwAR1MJU7jCY5hF_7OXR_urr6udZYFeh8GR2Dau2Gd7jGLxfIReWpsYomKdPg

Scarica articolo in formato PDF
Tag:,

Ti potrebbe interessare anche:



Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi