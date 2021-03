Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta questa mattina alle celebrazioni per l’anniversario dell’uccisione di Teresa Gullace Talotta, uno dei simboli della Resistenza romana, uccisa dai soldati nazisti il 3 marzo 1944, mentre tentava di avvicinarsi al marito, arrestato nel corso di un rastrellamento e trattenuto in una caserma in Viale Giulio Cesare.