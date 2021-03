V Municipio, Colosimo (Fdi): Benvenuto in Fratelli d'Italia al Luca Arioli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Benvenuto a Luca Arioli in Fratelli d’Italia, un valore aggiunto per la nostra squadra nel V Municipio della capitale. Sono certa che Luca potrà rappresentare una risorsa importante e mettere a frutto la sua conoscenza del territorio e delle problematiche dei cittadini, rafforzando l’impegno e sostenendo le proposte che con coerenza Fratelli d’Italia ed in particolare Giorgia Meloni, continuano a portare all’attenzione di chi governa Roma, il Lazio e l’Italia”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.