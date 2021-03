Scuola. Campidoglio, pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola dell’infanzia a.s. 2021/2022 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie della scuola dell’Infanzia capitolina, visionabili sul portale di Roma Capitale, seguendo il percorso: Home – Servizi –Scuola – Scuola dell’Infanzia – Servizi Online: Iscrizioni Scuole Capitoline dell’Infanzia – Graduatorie.

Le famiglie che hanno fatto domanda, inserendo il codice fiscale del genitore e della bambina o del bambino, possono accedere alla graduatoria provvisoria e verificare la posizione nella scuola, con il relativo punteggio.

In applicazione delle norme sulla privacy, la graduatoria on line consente a ciascun utente di vedere esclusivamente il nome e cognome della propria bambina o del proprio bambino, mentre i nominativi degli altri partecipanti sono sostituiti dal codice numerico della domanda e dal numero di protocollo.

Nel caso in cui la famiglia riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso indirizzandolo al Direttore di Direzione Socio-Educativa del Municipio in cui risiede la scuola per la quale si è presentata domanda, entro il 15 marzo.

Informazioni e modulo per il ricorso sul portale di Roma Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS742256